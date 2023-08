Serie C, festa in piazza per il Picerno. Greco: “Ambiziosi ma umili”

L’entusiasmo è lo stesso di quello che, ogni domenica, si registra nello stadio “Curcio”. Cambia la location ma la sostanza no: il Picerno l’abbraccio della sua tifoseria (che di fatto si identifica con questa comunità in provincia di Potenza) lo riceve in piazza in occasione della presentazione ufficiale della squadra. Serata di festa al termine del primo periodo di preparazione pre campionato e in attesa che si entri nel vivo della prossima stagione.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp