Cerignola, vittoria sul Termoli nell’ultimo test amichevole del ritiro

TERMOLI – Il Cerignola conclude il proprio ritiro superando il Termoli nell’allenamento congiunto svolto allo stadio Gino Cannarsa, 1-2 il risultato finale. Due autoreti decidono il test amichevole: il primo è avvenuto al termine di uno scambio tra Malcore e Sainz-Maza, traversone sporcato e deviato in rete da Maiorino; il secondo è nato, invece, da un calcio di punizione di D’Ausilio. Nel mezzo il pareggio dei padroni di casa con Hernandez. I gialloblù rientreranno in Puglia per poi effettuare ulteriori test amichevoli (in via di organizzazione) prima dell’inizio del campionato.

Formazione iniziale (4-3-2-1): Trezza; Russo, Martinelli, Allegrini, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza; Achik, D’Andrea; Malcore. All. Tisci.

Formazione secondo tempo (4-3-2-1): Saracco; Coccia, Prati, Martinelli, Russo (De Luca); Langella, Bianco, Botta; Leonetti (Carnevali), D’Ausilio (Olivera); Sosa.

