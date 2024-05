A Lizzanello e Morciano di Leuca gli incontri informativi contro le truffe agli anziani

“Sicuri Insieme – SOS TRUFFA” è il titolo dell’incontro informativo che si è tenuto in questi giorni presso il centro polifunzionale “E. De Giorgi” di Lizzanello.

L’evento è stato organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali dello stesso comune, in collaborazione con “Associazione Futura Centro Studi Politici, Culturali, Economici, Sociali e Giuridici”, e con l’Arma dei Carabinieri. Obiettivo dell’incontro è stato la conoscenza ed alla prevenzione delle truffe agli anziani, attraverso l’uso delle buone pratiche da adottare per non cadere nei raggiri.

All’evento hanno partecipato il sindaco, professionisti in tema di sicurezza, il tenente dei carabinieri Domenico Molino, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce. L’ufficiale ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva le tecniche più comuni utilizzate e, quindi, gli eventuali accorgimenti da attuare per difendersi.

Anche a Morciano di Leuca, il comandante della stazione dei carabinieri di Salve ha incontrato presso la chiesa Madre “San Giovanni Elemosiniere” numerosi anziani del luogo, ai quali ha illustrato le diverse strategie che i truffatori potrebbero mettere in atto: richieste di denaro destinate a fantomatiche associazioni religiose o, come spesso accade, spacciandosi come operatori di utenze domestiche inducendo la vittima a consegnare soldi per pseudo fatture insolute.

Non è mancata l’occasione, in entrambi gli eventi, di ribadire che sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it, nella sezione “In vostro aiuto” – “Cose di tutti i giorni” – “Contro le truffe” – si può trovare un’ampia area in cui sono descritte le più frequenti modalità utilizzate dai malintenzionati e tutti i consigli da mettere in pratica.

