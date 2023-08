FRANCAVILLA F.NA – Va alla Virtus Francavilla l’allenamento congiunto con il Lecce Primavera: termina 2-1 con la doppietta di Artistico; di Gueye il gol che ha accorciato le distanze.

A rompere il ghiaccio, con una conclusione velenosa, ci pensa Polidori: il numero nove biancazzurro calcia centrale e trova l’opposizione di Herceg. Al 19’ è ancora bravo il portiere giallorosso a neutralizzare il calcio di punizione battuto da Fornito da posizione defilata. Pochi istanti dopo, però, la Virtus colpisce: di testa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, a sbloccare l’incontro, ci pensa Artistico, al suo primo centro in maglia biancazzurra. Al 28’ conclusione da fuori area da parte di Kodor, tiro sul secondo palo che termina di un soffio alla sinistra della porta difesa da Lucatelli. Al 40’ arriva il raddoppio del Francavilla: Artistico approfitta di un errore in fase d’impostazione del Lecce e con un tiro potente batte Herceg. Nel recupero squillo di McJannet, che prende la mira e calcia da fuori: Lucatelli, sempre attento e reattivo, blocca la sfera.

All’11’ del secondo tempo, colpisce il Lecce, che accorcia le distanze con Gueye: una parabola deliziosa direttamente su calcio di punizione su cui non può nulla Lucatelli. Al 20’ Polidori recupera palla sulla trequarti, si mette in proprio e calcia, trovando la risposta di Delaney, che riscatta l’errore in fase d’impostazione.

