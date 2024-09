Serie D, Brindisi-Acerrana 0-1

L’Acerrana espugna il “Fanuzzi” e scatta la contestazione dei tifosi biancazzurri. Brindisi ancora a secco di vittorie in campionato e resta con un pesante meno undici in classifica. Primo tempo con poche emozioni fatta eccezione di un colpo di testa di Samba Falou ed un diagonale di Pipitone entrambi terminati sul fondo. Poi l’espulsione di De Simone sembra poter cambiare l’inerzia della partita ma l’unica occasione del Brindisi è con Montinaro in pieno recupero che da buona posizione, su punizione dal limite, non inquadra la porta. Nella ripresa subito una occasione per parte con un doppio tentativo di Samba Falou che prima trova la respinta di Milan e poi dal limite dell’area piccola calciatore alto sulla traversa. La reazione del Brindisi è in un colpo di testa di Dellino che termina di poco sul fondo. L’espulsione di De Pace riporta in parità numerica la presenza di calciatori in campo. L’Acerrana ci prova con una punizione del solito Samba Falou respinta da Milan mentre per il Brindisi ci prova prima Pinitto dal limite respinto da Rendina e con Di Francesco che da buona posizione calcia alto. In pieno recupero poi la beffa di Esposito che nell’ultima occasione di gara trova con una deviazione quasi dal fondo che beffa Milan.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts