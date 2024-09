Virtus Francavilla, Ginestra: “Tra squadra e tifo alchimia importante”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo il successo per 4-0 sull’Ischia ai microfoni di Antenna Sud: “Qui si lavora in maniera precisa, si cerca di fare le cose in modo giusto, sono felice di essere in questo grande club e ringrazio la società che mi ha scelto. La squadra ha valori importanti e mettono in pratica ciò che proviamo in settimana. Cosa mi piace di più? Si è creata una bella alchimia tra la gente e la squadra, i tifosi vedono sacrificio, stiamo provando a ricreare entusiasmo e il lavoro mi soddisfa tanto. Ma il calcio corre veloce, dobbiamo già pensare a domenica prossima, non dobbiamo pensare di aver già fatto tutto. Sono felice che questo gruppo lavori da squadra, si vede da chi entra e questo per un allenatore è il massimo. Dobbiamo lavorare con la serenità giusta perché i risultati ce lo permettono. Ad Andria andremo con coraggio e personalità per fare il nostro risultato, giocandocela a viso aperto contro una squadra forte”.

Così, invece, in casa Ischia il tecnico Simone Corino: “Sapevamo di affrontare una squadra già forte di suo, avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, il risultato però è troppo largo. Da martedì andremo a correggere gli aspetti che non sono andato, abbiamo facilitato la strada ai biancazzurri”.

