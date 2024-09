Serie D, il Gravina passa 0-2 a Fasano: decidono Santoro e Chiaradia

Santoro e Chiaradia legittimano il successo del Gravina che supera 0-2 il Fasano al “Curlo” al termine di una gara ben gestita dalla squadra di Tiozzo e cancella la sconfitta di domenica scorsa con la Palmese. Il Fasano non raccoglie un risultato positivo, restando con un punto in classifica dopo 3 uscite di campionato. Sul fronte formazione Iannini con il 4231 ripropone lo stesso undici per la terza volta consecutiva, ma lancia Pussetto sulla trequarti al posto di Losavio. Ganci fa coppia con Penza nel mezzo, Bolzicco confermato come terminale offensivo. Sponda Gravina, l’ex Tiozzo risponde con un modulo speculare: Keita, Cavaliere e Banse agiscono in avanti alle spalle di Santoro. Al 3’ Prima chance per il Fasano con Orlando che viene servito da Murgia dalla bandierina, ma la sua spizzata termina di poco a lato. Al 14’ Bolzicco in area di rigore non trova la giusta confidenza con la sfera, offertagli da Ganci all’altezza del cerchio di centrocampo, che diventa preda di Zanin. 17’: l’estremo difensore del Fasano, Lombardo, salva con un intervento prodigioso su Santoro a porta sguarnita, dopo aver perso la sfera. Al 19’ il Gravina si porta in vantaggio con Santoro che in torsione finalizza l’invito di Chiaradia dalla sinistra e spedisce la palla alle spalle di Lombardo. Cerca la pronta risposta il Fasano al 21’ con Vasil, ma il trequartista locale non trova il giusto impatto verso la porta. Al 30’ Cavaliere tenta la conclusione dal limite, Lombardo blocca. Ci prova anche Keita per i murgiani al 41’ da posizione defilata ma il tentativo si spegne tra i guantoni di Lombardo. Senza recupero, le squadre vanno a riposo con il vantaggio murgiano per 0-1. La prima occasione della seconda frazione di gioco è per il Gravina e passa dalla testa di Cavaliere che nell’area piccola colpisce direzionando la sfera in angolo, ma Lombardo si allunga e para. Il Gravina gestisce la gara ed al 14’ raddoppia: Keita, al secondo assist di giornata, pesca in area Chiaradia che angola la conclusione alla sinistra di Lombardo per il 2-0 gialloblù. Al 22’ viene assegnato un calcio di rigore per il Gravina per l’atterramento di Kola ai danni di Santoro: dagli undici metri si presenta proprio l’attaccante dei murgiani che però si fa ipnotizzare da Lombardo. Qualche istante più tardi Losavio calcia ad incrociare da posizione defilata, mira troppo larga. Il Fasano avrebbe la chance per accorciare le distanze dal dischetto al 50’, ma Losavio calcia centralmente spedendo la sfera addosso a Zanin. Tra i fischi del “Curlo” al triplice fischio, il Gravina festeggia. Fasano battuto 0-2.

Tabellino

US Città di Fasano – FBC Gravina 0-2 (0-1 p.t.)

Reti: 19’pt Santoro, 14’st Chiaradia (G) .

Fasano (4-2-3-1): Lombardo; Mauriello, Onraita, Orlando (35’st Urquiza), Ballatore; Ganci (6’st Clemente), Penza (20’st Kola); Pussetto (6’st Losavio), Murgia, Vasil (20’st Signorile); Bolzicco. All.: Gaetano Iannini (a disp.: Iurino, Lupoli, Santoro, Balde).

Gravina (4-2-3-1): Zanin; Napolano (23’st Fineo), Fustar, Bosnjak, Chiaradia; Cabella (18’st Turchet), Pierce; Banse (43’st Alba), Cavaliere (30’st Chacon), Keita; Santoro (36’st Stauciuc). All.: Luca Tiozzo (a disp.: Guadagno, Manole, Gonzalez, Machantony).

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina (assistenti Marco Marchesin di Rovigo e Fabio Cappellaro di Verona).

Ammoniti: Orlando, Ganci, Onraita (F), Tiozzo (all.), Napolano, Cabella, Keita (G).

Note: al 22’st rigore parato da Lombardo a Santoro (G), al 50’st rigore parato da Zanini a Losavio (F). Circa 1500 spettatori di cui una quarantina ospiti, recuperi 0’pt, 6’st; angoli 5-3 per il Fasano, giornata nuvolosa con clima mite, terreno sintetico in ottime condizioni.

