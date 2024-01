Serie C, logo e squadra nell’album Panini 2023/24

C’è un grande ritorno. Sulla collezione “Calciatori Panini” 2023/24, istituzione nel mondo sportivo che coinvolge ogni anno milioni di appassionati, tornano tutte le foto delle squadre della Serie C NOW schierate in campo.

Le sessanta squadre partecipanti al campionato e i numerosissimi tifosi, che rappresentano la fetta più importante del panorama calcistico nostrano, hanno ricevuto un meritato riconoscimento dalla celebre collezione di figurine.

Il ritorno della figurina ritraente l’intera squadra posizionata, come da tradizione, accanto al logo del club, è motivo d’orgoglio per tutta la Lega Pro che continua il proprio percorso di crescita in termini di visibilità e prestigio.

Con Panini e Serie C NOW ci sarà un mondo di passione e di colore tutto da cercare e da collezionare.

