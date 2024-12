Monopoli, riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Il Monopoli ha ufficialmente riaperto la sua campagna abbonamenti per il girone di ritorno della stagione 2024/2025. I tifosi biancoverdi avranno l’opportunità di supportare la squadra per le ultime 10 gare della stagione, approfittando di prezzi vantaggiosi applicati dalla società per tutte le fasce d’età.

I Prezzi degli abbonamenti:

Distinti:

Intero: 100 €

Ridotto: 70 €

Special Under 17: 35 €

Tribuna (limitate a 100 tessere):

Intero: 190 €

Ridotto: 110 €

Categorie ridotti:

Gli abbonamenti ridotti sono riservati a:

Over 65

Donne

Bambini dai 6 ai 14 anni

Invalidi fino al 99%

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi dei diritti di biglietteria.

Come sottoscrivere l’abbonamento:

Gli abbonamenti possono essere acquistati in due modi:

In presenza: Presso l’Associazione Cuore Biancoverde – CCBM, in via Cesare Battisti 28 a Monopoli, dal lunedì al sabato, nelle seguenti fasce orarie:

Mattina: 10:00 – 12:30

Pomeriggio: 17:30 – 20:30

Online: Su CiaoTickets

