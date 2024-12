Serie C: Monopoli, la settima meraviglia fuori casa

La settima meraviglia. Il Monopoli espugna Giugliano con Grandolfo e Bruschi, si regala il settimo successo esterno in campionato e il secondo posto in classifica. Dopo aver fallito l’assalto lunedì scorso contro l’Avellino questa volta Miceli e compagni portano a termine la missione, staccando l’Avellino e superando il Cerignola. Un sorpasso figlio di ben sette successi lontani dal Veneziani, con la squadra di Colombo che ha un’impressionante media di 2,3 punti conquistati fuori casa nelle 10 gare disputate fin adesso. 23 punti esterni, frutto di sette vittorie, due pareggi e la sola sconfitta di Catania, i successi di Torre del Greco, Foggia, Cava dei Tirreni, Bari con l’Altamura, Latina, Potenza e Giugliano, ben 9 lunghezze in più conquistate fuori casa rispetto a Benevento e Avellino, un rendimento esterno pari a quello dell’Inter in Serie A e un fine 2024 con due gare interne da sfruttare ad ogni costo. A decidere la gara di Giugliano i gol di Grandolfo e Bruschi, i due attaccanti schierati titolari da Colombo proprio nella settimana in cui è arrivato il responso sull’infortunio di Vazquez, che starà lontano dai campi per qualche mese. Adesso il doppio impegno interno contro Taranto e Turris, ultime e penultime della classe. Cambiare marcia al Veneziani potrebbe significare uno snodo fondamentale per una stagione all’insegna dell’entusiasmo, che la società sta provando ad alimentare andando ancora incontro ai tifosi. Per le 10 gare del girone di ritorno, infatti, è stata riaperta la campagna abbonamenti, con prezzi scontati per i settori distinti e tribuna.

