Manfredonia, assalto a Nicola Citro

E’ un mercato di fuoco in Serie D. E anche le squadre che lottano per la salvezza provano a sparare colpi importanti. Il Manfredonia, ad esempio, sta provando l’assalto a Nicola Citro, attaccate del Matera ex, tra le altre di Trapani e Bari. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Sul talentuoso calciatore ci sono anche diverse big della categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author