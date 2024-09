Serie C, Girone C: penalizzazione in vista per il Catania

I tifosi del Catania devono prepararsi a notizie poco incoraggianti. Il sindaco della città, Enrico Trantino, ha confermato, durante un’intervista a Futura Production, la possibilità di una penalizzazione in classifica per la squadra etnea, che attualmente occupa il settimo posto in Serie C.

“La squadra ha la forza per recuperare il gap che deriverà da questa penalizzazione inevitabile”, ha dichiarato Trantino, alimentando le preoccupazioni dei sostenitori rossazzurri. Dopo un incontro con il presidente del club, Ross Pelligra, il sindaco ha voluto aggiornare i tifosi sulla situazione, riconducendo il tutto alla questione delle fideiussioni, problema che aveva già influito negativamente sull’eliminazione del Catania in Coppa Italia contro la Carrarese ad agosto.

Nonostante tutto, Trantino ha rassicurato sulla determinazione di Pelligra: “Il presidente ci ha dato le risposte che speravamo di sentire, confermando il suo impegno verso il club, impegno che abbiamo già visto concretizzarsi nella recente partita contro il Benevento”.

