Ufficiale: Justas Martinkus nuovo rinforzo tra i pali per il Martina

Il giovane portiere classe 2006, Justas Martinkus, si unisce al Martina dopo un’esperienza in Lituania con la maglia dell’LFF Taure. Martinkus ha già debuttato domenica scorsa in Coppa Italia con il Gravina mostrando il suo potenziale. Ora è a completa disposizione di mister Pizzulli per la stagione 2024/25, pronto a dare il suo contributo tra i pali.

