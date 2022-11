Gli arbitri designati per la 12a Giornata del Girone C della Serie C, in programma domenica 6 novembre:

CATANZARO-CROTONE: Marco Monaldi di Macerata (Stefano Galimberti di Seregno e Ivan Catallo di Frosinone. IV: Gabriele Scatena di Avezzano)

FIDELIS ANDRIA-MONOPOLI: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Nicola Tinello di Rovigo e Roberto D’Ascanio di Roma 2. IV: Gianluca Grasso di Ariano Irpino)

FOGGIA-AVELLINO: Filippo Giaccaglia di Jesi (Giuseppe Licari di Marsala e Antonio D’Angelo di Perugia. IV: Dario Madonia di Palermo)

GIUGLIANO-JUVE STABIA: Matteo Centi di Terni (Mattia Bartolomucci di Ciampino e Andrea Cravotta di Città di Castello. IV: Simone Gavini di Aprilia)

MESSINA-MONTEROSI: Andrea Zanotti di Rimini (Simone Piazzini di Prato e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. IV: Antonio Monesi di Crotone)

PESCARA-GELBISON: Andrea Calzavara di Varese (Andrea Barcherini di Terni e Elia Tini Brunozzi di Foligno. IV: Dario Acquafredda di Molfetta)

PICERNO-TARANTO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Pietro Pascali di Bologna e Andrea Torresan di Bassano del Grappa. IV: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia)

TURRIS-LATINA: Mattia Caldera di Como (Rosario Antonio Grasso di Acireale e Simone Biffi di Treviglio. IV: Domenico Petraglione di Termoli)

VIRTUS FRANCAVILLA-CERIGNOLA: Sajmir Kumara di Verona (Emanuele Bocca di Caserta e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia. IV: Andrea Recupero di Lecce)

VITERBESE-POTENZA: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Maurizio Barbiero di Campobasso. IV: Luca Tagliente di Brindisi)

Foto Max Todaro