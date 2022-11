Gravina: “Riforma calcio italiano non è rimodulazione Lega Pro”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in visita in uno stadio “Viviani” in fase di restyling per conoscere il progetto della nuova società rossoblù, parla del nuovo format della Lega Pro evidenziando che l’idea di cui si sta discutendo in Lega, rappresenti ben altra cosa rispetto a quella che sarà la riforma del calcio italiano.

