Serie C, ecco gli squalificati per la diciottesima giornata

Sei calciatori squalificati e quattro ammende comminate alle società. Questo il responso del Giudice Sportivo del girone C di Serie C.

SOCIETÀ

AMMENDA € 500,00

AVELLINO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo

per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo

tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver danneggiato 3 seggiolini situati nel settore dagli stessi

occupato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e

26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società

sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati

ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di

risarcimento danni se richiesto).

€ 400,00

CATANIA

Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nei Settori Curva Nord e Curva

Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, a fine

gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e

26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200,00

AUDACE CERIGNOLA

Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di

sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per

l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato n. 2 seggiolini del settore

dagli stessi occupato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata

disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29

C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se

richiesto).

TARANTO

Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver danneggiato alcuni pannelli di plexiglass posti sulle

ringhiere del settore dagli stessi occupato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata

disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29

C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se

richiesto).

DIRIGENTI

GAGLIONE RICCARDO (TURRIS)

CALCIATORI

COCETTA NICCOLO (TURRIS)

ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)

SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE)

VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)

SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)

ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)



