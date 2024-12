Foggia, Pazienza: “Un sogno vestire la maglia della squadra della mia città”

La storia di Orazio Pazienza racconta i sogni di ogni giovane calciatore. Indossare la maglia della propria città, i colori che rappresentano la seconda pelle. Fin dal suo esordio in Coppa Italia contro il Monopoli, il giovane centrocampista classe 2006 ha dimostrato qualità, talento e personalità. Tutte caratteristiche che, insieme al lavoro e alla dedizione, hanno contribuito a renderlo il faro del centrocampo rossonero, ritagliandosi uno spazio da titolare. Così, in conferenza stampa, il prodotto del settore giovanile foggiano ha espresso tutta la sua emozione: “Vestire la maglia della mia città è molto emozionante ed è sempre stato il mio sogno. Ho sempre lavorato per raggiungere questo traguardo e lotterò fino alla fine per questi colori. Aspettavo la mia occasione e ora voglio sfruttarla al massimo”.

Responsabilità: “Essendo foggiano, avverto la responsabilità più di chiunque altro. Continuerò ad impegnarmi per raggiungere i miei obiettivi e quelli della squadra”.

La squadra: “Lavoriamo ogni giorno per raggiungere un obiettivo comune. Diamo tutti il meglio per il bene del gruppo e dobbiamo continuare ad impegnarci in vista delle prossime partite”.

Pazienza: “Ho sempre militato nel settore giovanile del Foggia e ringrazio il mio primo mister Zingarelli per la fiducia dimostratami fin da bambino. Ora devo continuare a lavorare, anche sotto l’aspetto fisico dove sto cercando di migliorare. I miei riferimenti sono Phil Foden e Kevin De Bruyne”.

Il rapporto con il gruppo: “Ho un rapporto perfetto con il gruppo. Mi trovo benissimo con i miei compagni di squadra, in particolare con Gargiulo, il quale mi aiuta molto nel mio ruolo”.

