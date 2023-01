Serie C/C: Ufficiale, la Viterbese esonera Pesoli

Emanuele Pesoli non è più l’allenatore della Viterbese. Fatale, per il tecnico, la sconfitta casalinga con il Messina di domenica scorsa. L’esonero è stato ufficializzato dal club laziale con una nota. “La Us Viterbese 1908 comunica di aver sollevato Emanuele Pesolidall’incarico di guida tecnica della prima squadra. La società desidera esprimere la massima gratitudine a Mister Pesoli ed al suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati fin dal giorno del loro arrivo a Viterbo a cominciare dal grande lavoro svolto con la squadra Primavera e la vittoria del campionato nella passata stagione”.

Condividi su...



Linkedin

email