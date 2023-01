Foggia: Gallo, ‘Juventus Next Gen squadra di talento’

Il Foggia arriva alla semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C con la Juventus Nex Gen dopo due sconfitte sconfitte consecutive, pertanto “dobbiamo ritrovare tutti assieme lo spirito e la voglia di stupire come abbiamo fatto per due mesi e mezzo – dice Fabio Gallo nella conferenza stampa della vigilia -. Quale migliore occasione di una semifinale di Coppa Italia contro una squadra forte come la Juventus Next Gen? Invito chi non la conoscesse a informarsi perché annovera tra le sue file talenti veri, quindi sarà una partita difficile, complicata, impegnativa. Dovremo metterci attenzione, determinazione, voglia e qualità”.

“È una gara importante, ma sappiamo che non è l’ultima: a prescindere dal risultato, c’è un campionato da portare avanti, pertanto il Foggia è chiamato a dare continuità perché la stagione è ancora lunga. Sabato, a Francavilla, abbiamo fatto una figuraccia perché non ci abbiamo messo determinazione e voglia, probabilmente non sono riuscito a trasmettere la giusta motivazione. Ed è una mia colpa…”.

Condividi su...



Linkedin

email