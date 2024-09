Serie C, Altamura: avvio in salita e domenica c’è il Benevento

L’effetto Coppa Italia sembra essere già svanito per l’Altamura. Le prime tre partite hanno riportato sulla terra i murgiani, che comprensibilmente devono prendere le giuste contromisure nei confronti di una categoria complicata come la Serie C. Il calendario, in ogni caso, non è stato propriamente un alleato. L’avvio, infatti, con Crotone, Foggia e Sorrento non è stato soft e all’orizzonte c’è l’incrocio del “San Nicola” contro il Benevento, altra gara dall’alto coefficiente di difficoltà. Mister Di Donato è chiamato a dare una scossa per cancellare lo zero dalla classifica.

