Serie C, Luca Russo fa 250 presenze con la maglia del Cerignola

Una cifra tonda che racchiude non solo il talento, ma anche la dedizione di un calciatore che ha fatto della continuità e della lealtà le sue bandiere. Luca Russo, terzino dell’Audace Cerignola, ha raggiunto quota 250 presenze con la maglia gialloblù. Un traguardo che racconta di un percorso iniziato nell’estate del 2017, quando da perfetto sconosciuto, arrivò dal Madrepietra Apricena in una squadra neopromossa in Serie D dopo la cavalcata in Eccellenza con Francesco Farina in panchina.

Le sue prestazioni, sebbene non sempre accompagnate da una pioggia di gol, hanno avuto un peso specifico in momenti cruciali, come nella finale playoff di Serie D nella stagione 2018-2019. La doppietta realizzata nel 5-1 contro il Taranto resta un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi ofantini, nonostante non abbia portato al salto tra i professionisti. Tuttavia, il grande sogno si è materializzato al termine della stagione 2021-2022, con Russo come protagonista indiscusso.

Nel corso degli anni, il ventiquattrenne napoletano ha attirato l’attenzione di club di Serie B, ricevendo diverse proposte, tutte rispedite al mittente. La scelta di rimanere a Cerignola è sintomatica di un calciatore che sente la fiducia dell’ambiente e non solo. Oggi, sotto la guida di mister Raffaele, Russo è uno dei punti fermi della squadra, un giocatore su cui il tecnico può sempre contare. Le 250 presenze rappresentano un biglietto da visita niente male, un simbolo di impegno e passione per una maglia che è diventata una seconda pelle.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author