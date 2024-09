Eccellenza, Ginosa: tesserato centrocampista scuola Taranto

Il Ginosa comunica ufficialmente l’acquisto del centrocampista classe 2003 Giovanni Maiorino. Cresciuto nel settore giovanile del Taranto, squadra con la quale ha esordito in Serie C, Maiorino ha successivamente giocato in Serie D con il Termoli. Nell’ultima stagione, si è distinto per le sue ottime prestazioni, contribuendo al raggiungimento della salvezza in un girone particolarmente competitivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author