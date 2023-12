Serie B | Bari, Morachioli richiesto in C e dalla Spagna. Anche Faggi e Astrologo in uscita

Gianluca Frabotta potrebbe essere il primo calciatore a lasciare Bari nel mercato di gennaio. Il terzino sinistro proveniente dalla Juventus, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Frosinone, ha collezionato solo 7 presenze in questa stagione, totalizzando 438 minuti e ritrovando il campo solo un mese e mezzo dopo l’ultima apparizione, quella casalinga contro l’Ascoli, in cui ha messo insieme solamente tre minuti. Frabotta potrebbe ritrovare Pirlo alla Sampdoria, che dal canto suo ha nella lista dei giocatori in uscita Antonino Barreca. Anche il 28enne centrocampista nato a Torino sta vivendo una stagione difficile, con un infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo dal 24 novembre scorso. L’ultima gara da titolare risale al 22 ottobre, nella vittoria contro il Cosenza. Alla Sampdoria potrebbe finire anche Gennaro Acampora, mentre il Bari muoverà qualcosa anche nelle caselle under. Gregorio Morachioli ha richieste in Serie C e dall’Andorra, società di Serie B spagnola in cui milita anche Aurelien Scheidler, mentre Faggi e Astrologo dovrebbe continuare la stagione in terza serie, dove sono under e contribuiscono al minutaggio. Anche per loro, utilizzati pochissimo nel girone d’andata, le richieste non mancano e una cessione potrebbe concretizzarsi nei primi giorni di mercato.

