“Non è stata posta nessuna condizione né un termine per il passaggio di consegne del Barletta calcio dall’attuale proprietà al possibile nuovo gruppo dirigente”. E’ questo uno dei passaggi principali del comunicato ufficiale del Barletta calcio, all’indomani delle dichiarazioni dell’avvocato Michele Cianci, a proposito dell’incontro avvenuto nella mattinata di venerdì tra il presidente onorario Mario Dimiccoli e Michele Dibenedetto, a capo della cordata che dovrebbe raccogliere il testimone del Barletta. Poi l’annuncio: “Le trattative sono congelate sino al termine della stagione”

Di seguito la nota ufficiale della società:

L’Asd Barletta 1922, a seguito dell’incontro di ieri mattina fra il sig. Dibenedetto ed il Presidente onorario Mario Dimiccoli, prende le distanze dalle dichiarazioni rilasciate nella serata del 29.12 dall’Avv. Michele Cianci, precisando che da parte del presidente onorario Mario Dimiccoli, (alla presenza di due testimoni) non è stata posta alcuna condizione né termine per il passaggio di consegne.

Al contrario si è ribadita la volontà di “lasciare anche con effetto immediato la società in presenza di idonee garanzie per il prosieguo della stagione”.

Tanto precisato, manifestando il disappunto per l’ennesimo travisamento della realtà dei fatti; considerato che l’inevitabile clamore mediatico suscitato dalla vicenda presta il fianco a continue speculazioni volte a destabilizzare l’ambiente;

preso atto della conclamata esigenza di tutelare e preservare la squadra difronte ai risultati sportivi fin qui ottenuti ed ai continui rumori mediatici legati all’avvicendamento societario; ritenuta prioritaria la necessità di risollevare il morale dello spogliatoio al fine di conseguire nel più breve tempo possibile la permanenza nella categoria; vista l’assenza di condizioni attuali e concrete che consentano di procedere ad una immediata cessione;

la Asd Barletta 1922 rimanda al termine della stagione corrente la valutazione di qualsiasi nuova dichiarazione di intenti.

Infine, il Presidente onorario Mario Dimiccoli rivolge un accorato appello a tutti coloro che hanno a cuore i colori bianco rosso a sostenere la squadra tenendola al riparo dal riverbero dei personalismi e protagonismi.

