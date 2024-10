Serie A, squalifiche e multe dopo la 7a Giornata

Il giudice sportivo ha emesso i verdetti in seguito alle partite della 7a Giornata di Serie A. Theo Hernandez, difensore del Milan, è stato squalificato per due giornate “per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”.

Una giornata di squalifica e un’ammenda di 2mila euro sono state inflitte a Francisco Conceicao della Juventus, espulso con il Cagliari per doppia ammonizione: prima per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, poi per simulazione in area di rigore.

Anche Woyo Coulibaly del Parma e Guillermo Maripan del Torino sono stati squalificati per una giornata ciascuno.

Per quanto riguarda gli allenatori, Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, è stato squalificato per una giornata e multato con 5mila euro. Un turno di stop anche per Claudio Patti, membro dello staff sanitario dell’Empoli.

Sul fronte delle società, la Fiorentina è stata multata con 12mila euro, mentre Monza e Roma con 5mila ciascuna. Al Venezia è stata inflitta una multa di 3mila euro, 2mila al Verona e mille alla Juventus.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author