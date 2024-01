Sequestrate oltre 200 auto rubate e reimmatricolate dall’estero

La Polizia Stradale ha sequestrato oltre 200 veicoli di fascia medio-alta rubati e reimmatricolati dall’estero con documenti falsi, in un’indagine avviata nel 2021 sul fenomeno delle nazionalizzazioni di veicoli da Paesi Ue ed extra Ue.

Le irregolarità emerse dalle richieste, iniziate in Danimarca e poi prevalenti in Spagna, hanno sollevato sospetti di riciclaggio, confermati dalle indagini. In collaborazione con il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, è stata avviata un’ampia operazione di controllo in Italia, specialmente in Campania, identificando la maggior parte dei veicoli come oggetti di riciclaggio.

L’obiettivo criminale era “ripulire” veicoli rubati, presentandoli come provenienti da un altro Stato. Questa operazione mirava a evidenziare l’attenzione specifica sul settore delle nazionalizzazioni di veicoli stranieri, spesso associato a vari reati, dalla evasione fiscale al riciclaggio.

