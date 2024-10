Scontro salvezza all’Altamura, Latina battuto 0-2 al “Francioni”

Una sfida salvezza da vincere per l’Altamura, e così sia al “Francioni”, dove i biancorossi fanno tutto nella ripresa e battono 2-0 il malcapitato Latina, sempre più nei bassifondi della classifica. Primo tempo tra lampi e qualche sbadiglio di troppo. Al 9’ Dipinto raccoglie in spaccata un pallone vagante, imprecisa la deviazione sottoporta di Rolando. Nel cuore della prima frazione vengono fuori i padroni di casa, al 27’ la verticalizzazione di Petermann apre le maglie difensive biancorosse, Riccardi cerca un tocco da futsal, puntata centrale per Pane. Al 44’ però sono i murgiani a costruire la pallagol più importante del primo tempo: grande azione in uscita della Team, Acampa a rimorchio di Leonetti serve D’Amico che la piazza senza fare i conti con i riflessi di Zacchi, il portiere pontino manda le squadre a riposo sullo 0-0.

La ripresa comincia con una violenta pioggia sul “Francioni” che non impedisce comunque all’Altamura di imporsi, non prima però di correre un enorme rischio al 55’, quando Ciko sbaglia prima a tu per tu con Pane, poi sulla ribattuta di testa. Occasione colossale che peserà come un macigno sull’esito della gara, perché un minuto dopo, al 56’, i murgiani passano: affondo di Rolando per Leonetti che zitto zitto sorprende la difesa laziale e trafigge Zacchi, gol e dedica speciale per Sabbatani, gravemente infortunato al ginocchio e probabilmente out per il resto della stagione. Di qui è un monologo biancorosso. L’Altamura mostra tutto il suo feeling con le gare in trasferta, la partita del Latina termina definitivamente al 70’, quando Mane sgattaiola tra Di Livio e Bocic, quest’ultimo lo stende, per l’arbitro è fallo da ultimo uomo e dunque cartellino rosso tra i dubbi e le proteste nerazzurre. Al 76’ Leonetti scambia ancora con Rolando ma manda clamorosamente alle ortiche la palla del raddoppio, grande intervento di Zacchi che non può nulla all’82’, quando Minesso, dopo un bel dribbling, manda a rete D’Amico che fa quattro in campionato, torna ad essere il miglior scorer biancorosso e fa felici i cento tifosi arrivati dalla Murgia. Ultima parola a Molinaro che al 95’ tenta la ciliegina sulla torta con una rovesciata terminata alta. Nel diluvio di Latina l’Altamura vince 2-0 mettendo nei guai la panchina di Pasquale Padalino, sale a quota dieci punti, di cui nove totalizzati in trasferta, e può sorridere dopo una settimana particolarmente complicata.

LAT 0-2 ALT

Latina (4-3-2-1): Zacchi; Ercolano (77’ Saccani), Di Renzo, Marenco (90’ Di Giovannantonio), Crecco; Ciko (61’ Martignago), Petermann, Riccardi; Improta (77’ Polletta), Di Livio (77’ Addessi); Bocic. All. Padalino.

Team Altamura (4-3-3): Pane; Mane, Silletti, De Santis, Acampa; Dipinto, Franco (68’ Bumbu), D’Amico (88’ Grande); Rolando (84’ Peschetola), Palermo (46’ Minesso), Leonetti (88’ Molinaro). All. Di Donato.

Arbitro: Milone di Verona.

Marcatori: 56’ Leonetti (A), 82’ D’Amico (A).

Ammoniti: Crecco (L), Palermo (A), Petermann (L), Riccardi (L), Rolando (A), Improta (L).

Espulso: 70’ Bocic (L).

Angoli: 7-4

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author