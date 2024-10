Ugento, Oliva: “Voglio vedere la squadra del secondo tempo”

Al termine del match perso in casa contro l’Ischia, l’allenatore dell’Ugento Mimmo Oliva si è espresso così ai nostri microfoni nell’immediato post partita: “Sapevamo che sarebbe stata una gara assai difficile, specie nel primo tempo con il vento a sfavore. Nella prima frazione infatti abbiamo creato poco e nulla, ma nella ripresa ci siamo dimostrati più cattivi. Il secondo gol nasce da un nostro errore in fase di costruzione, lo 0-2 avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ma noi siamo stati bravi a reagire. Dopo aver accorciato le distanze è ovvio che qualcosa in più la concedi, perché provi a pareggiarle, ma loro sono stati bravi nell’approfittare di questa situazione”.

