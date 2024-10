Cerignola, Raffaele verso Trapani: “È il momento di consolidarci”

Uno scontro diretto, quello del “Provinciale” tra Trapani e Cerignola, in programma domenica alle 15. I gialloblù chiamati ad un’altra prova di forza per mantenere l’imbattibilità esterna, sempre in Sicilia, poco meno di un mese dopo lo 0-0 di Catania. Blindare la propria posizione tra le big del campionato, ma mai snaturandosi, neanche dinanzi ad un Trapani quotato e affamato, si fondano su questo le parole del tecnico Giuseppe Raffaele nel servizio.

