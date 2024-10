Eccellenza, Bitonto-Corato 1-3: ko pesante per Marasciulo ma Doudou sorride

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e di pessimo umore i tifosi giunti al San Pio di Bari. Il Bitonto perde il derby in salsa neroverde contro un Corato che sfrutta al massimo le opportunità avute a disposizione. La squadra di Marasiculo crea, ma soprattutto nel primo tempo spreca. Nella ripresa una rete annullata ma anche un atteggiamento diverso da quello sperato: cosi si spiega l’1-3 finale.

Prima occasione del match al 4′ con Sidibe per il Corato: tiro rimpallato. Al 16′ brutta palla persa da Rantucho, ruba palla Cissé che serve Sené che a porta vuota ma anche da posizione defilata manca l’1-0. Brividi anche al 21′: cross di De Michele e testa di Cissé, palla che sfiora la traversa. Cambio forzato al 28′: si fa male Vicino, tra i pali del Bitonto subentra Bellavista. Al 39′ altra bella combinazione sull’asse Sené-Cisse, nulla di fatto. Ed al 45′ arriva la beffa, tradotto vantaggio del Corato. Cross pennellato per la testa di Ingredda, ex di turno, che in piena area scavalca Bellavista per lo 0-1.

Fulminea per gli ospiti è poi la partenza nella ripresa. Al 49′ giunge lo 0-2: Ci pensa Fanelli con un rasoterra dalla distanza. Bellavista intuisce il tiro, ma non arriva in tempo sulla sfera. Al 64′ il Bitonto si rimette però in corsa e ci pensa Cissè. Cross da destra e spunto perfetto. Proteste al 74′: sull’asse Cissè-Sene arriverebbe anche il pareggio, ma l’arbitro annulla per presunto fuorigioco. Poi si esalta su Vitale al 90′ Lacirignola. Lungo il recupero, si gioca fino al 98′. E qui succede di tutto: prima Lacirignola, ancora, salva su Cissé poi su immediata ripartenza, col Bitonto scoperto, Sidibe trova l’1-3 finale che chiude i conta. E’ la dura legge del gol, cantavano gli 883. Hai visto mai…

