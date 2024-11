Sciopero del 29 novembre, Ctp Taranto: ‘Possibili disagi’

Venerdì 29 novembre 2024 i sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti hanno indetto una giornata di sciopero generale, coinvolgendo i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, inclusi quelli in appalto. La protesta potrebbe causare disagi agli utenti del trasporto pubblico locale, con l’astensione dal lavoro che avverrà nel rispetto delle fasce orarie di garanzia previste per legge.

Per quanto riguarda Ctp Taranto, il personale degli impianti fissi (uffici, depositi, officine, rimesse, aree di sosta) si asterrà dal lavoro per l’intera giornata. Gli operatori di esercizio, tra cui autisti, verificatori e manutentori, potranno scioperare per 24 ore, garantendo comunque i servizi essenziali nelle fasce orarie: dalle 5:15 alle 8:14 e dalle 12:45 alle 15:44. Al di fuori di questi orari, l’azienda non assicura l’effettuazione delle corse programmate.

Gli utenti sono invitati a pianificare i propri spostamenti, tenendo conto delle possibili sospensioni delle corse non incluse nelle fasce di garanzia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author