Taranto, controlli nel porto: dismesse due gru ritenute pericolose

TARANTO – “Ridurre gli incidenti sul lavoro in ambito portuale, serve la prevenzione per evitare situazioni di pericolo per i lavoratori. A tal proposito sono state dismesse due gru di pertinenza di Acciaierie d’Italia, risultate pericolose. Complessivamente sono stati eseguiti 31 controlli negli ultimi nove mesi. Bisogna proseguire su questo percorso e unire gli sforzi di tutte le parti interessate”. Così il Prefetto di Taranto Paola Dessi’ nel corso della riunione tenutasi in Prefettura a Taranto per illustrate le attività svolte, a partire dallo scorso 13 febbraio, in seguito alla sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per le attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro con le aziende che operano nel porto” e i risultati raggiunti finora.

Preernti, oltre il Prefetto di Taranto, il Comandante della Guardia Costiera di Taranto Rosario Meo, il Direttore generale della ASL Taranto Vito Gregorio Colacicco, e i rappresentanti di INAIL e dell’ Autorità del Sistema Portuale e SPESAL.

