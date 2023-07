Scherma: Universiadi Chengdu, convocati anche due pugliesi

Con due anni di ritardo rispetto al previsto, sarà finalmente la Cina ad ospitare la 31a edizione delle Universiadi. Dal 2 al 7 agosto, a Chengdu si svolgeranno le dodici prove della scherma, in cui l’Italia sarà chiamata a ripartire dal ricco bottino dell’ultima edizione di Napoli 2019. Sono 24 gli azzurri convocati dai tre Commissari tecnici per le gare in terra asiatica con la delegazione del CUSI.

La scherma pugliese sarà rappresentata da due atleti: lo spadista salentino Giulio Gaetani, tesserato per l’Accademia Scherma Marchesa di Torino e studente della facoltà di Scienze motorie alla UniPegaso, e la sciabolatrice Rebecca Gargano, in forza all’Aeronautica Militare, che ha conseguito la laurea magistrale in Marketing all’Università Luiss di Roma e che si allena presso il Circolo Schermistico Dauno.

Entrambi saranno in gara giovedì 3 agosto nelle rispettive prove individuali e domenica 6 agosto nelle gare a squadre: a completare il quartetto di spada maschile saranno Filippo Armaleo, Simone Mencarelli e Giacomo Paolini mentre nella sciabola femminile saranno in pedana anche Giulia Arpino, Lucia Lucarini ed Eloisa Passaro.

