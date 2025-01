Scherma: quattro atlete pugliesi ai Campionati del Mediterraneo

La scherma pugliese brilla ancora: sono quattro le atlete convocate per i Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17, in programma a Vrsar, Croazia, sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Si tratta della sciabolatrice Alice Coco (Club Scherma San Severo, classe 2010) e delle spadiste Carola Calogiuri (Lame Azzurre Brindisi, nata nel 2009), Clara De Donno e Flavia Verri (Virtus Scherma Salento, entrambe classe 2010).

Le competizioni prenderanno il via sabato 25 con le gare individuali Under 17, mentre domenica 26 sarà il turno degli Under 15 al mattino e delle prove a squadre nel pomeriggio. L’obiettivo della delegazione italiana è migliorare il risultato dello scorso anno a La Nucia, in Spagna, dove gli Azzurrini conquistarono 20 medaglie (sei d’oro, cinque d’argento e nove di bronzo).

A completare la rappresentanza pugliese ci sono il Tecnico delle Armi Giulio Ceci e l’arbitro internazionale Andrea Caldarulo, formatosi nel GSA Puglia e oggi residente a Milano.

