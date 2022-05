LECCE – Con l’obiettivo di combattere attivamente la Xylella e tutelare il territorio Pugliese, Save the Olives rilancia la sua linea di azione con delle nuove specifiche linee programmatiche:

– SOSTEGNO ALLA RICERCA: In questi anni sono state scoperte due varietà di olivo resistenti, Leccino e Favolosa FS17. Questa scoperta rappresenta un punto di partenza ma è necessario individuare nuove varietà resistenti, ed agronomicamente produttive, per garantire una diversificazione e poter continuare a preservare il territorio Pugliese.

– SALVAGUARDIA DEGLI ULIVI MONUMENTALI: Dopo oltre dieci anni di ricerca scientifica oggi sappiamo che l’innesto precoce (ovvero l’innesto effettuato prima che la pianta si ammali) è l’unica strada possibile per salvare gli ulivi secolari Pugliesi. Save the Olives vuole attivare specifici progetti di sensibilizzazione sulla pratica dell’innesto, perché è solo attraverso la condivisone della conoscenza che si può generare un reale cambiamento.

– CREARE UN NUOVO PAESAGGIO DEL SALENTO: Il futuro del Salento è tutto da scrivere e passa attraverso un progetto ampio, concreto, integrato, legato alla riforestazione del territorio. Save the Olives vuole essere tra i protagonisti nella progettazione di questo nuovo futuro.

L’azione di Save the Olives viene supportata grazie al consolidamento di partnership strategiche come quella con CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) di Bari e con il suo braccio operativo nel Salento Foresta Forte ma anche con partnership importanti nel mondo privato come quella con Natuzzi spa, che ha deciso di sostenere il rilancio di Save the Olives.