Foggia (FG) – Al via la seconda edizione della Mostra-Mercato «Rose, Orti, Giardini e non solo…» nata e sviluppata con il desiderio di promuovere la conoscenza delle piante, l’arte del giardino e la difesa del paesaggio naturale. Nonché l’artigianato di nicchia e la promozione dei prodotti del territorio. L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia e dall’Unifg, si svolgerà dal 3 al 5 giugno nel magnifico giardino dell’Istituto Regionale Incremento Ippico Via Romolo Caggese.