LECCE – Operativo dal 31 maggio presso il Tribunale Civile di via Brenta a Lecce, dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo per 48 settimane, uno spazio di ascolto e consulenza con avvocati del Foro per non far sentire solo le vittime di reato di fascia debole, in particolare donne immigrati e minori.

Questa l’importante finalità del progetto dal titolo “DALLA LORO PARTE. SPORTELLI INFORMATIVI E SPAZIO DI ASCOLTO PER LE VITTIME DI REATO” promosso dalla Regione Puglia con i Consigli dell’Ordine degli avvocati di Lecce, Bari, Brindisi, Trani, Taranto e Foggia e con la partecipazione del Comune e della Procura di Lecce.

La peculiarità è che lo sportello sarà gestito dagli avvocati iscritti nei diversi Fori Pugliesi e l’Ordine regionale degli psicologi i quali hanno aderito con entusiasmo quali partners qualificati della Regione Puglia, importante la collaborazione anche delle Forze dell’Ordine e delle associazioni quali la Casa delle donne e Pfisia; tutti lavoreranno insieme per un duplice obiettivo: preparare alla prima accoglienza ed al primo ascolto sul territorio permettendo a chi ha subìto una violenza di sentirsi accolto e supportato, oltre che formare attraverso una serie di incontri e una rete di formatori qualificati i colleghi che parteciperanno al progetto.