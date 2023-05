San Severo: Due rapine armati di coltello, arrestati tre minori

I Carabinieri della Compagnia di San Severo, insieme al personale della Polizia Penitenziaria dell’IPM Fornelli di Bari, hanno arrestato tre minori responsabili di due rapine aggravate avvenute a San Severo e Apricena nel mese di febbraio 2023. La custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari, su proposta della Procura della Repubblica locale. I tre giovani avevano commesso le rapine utilizzando un coltello e nascondendo il volto.

Nel primo episodio, del 15 febbraio 2023, tentarono di rapinare la tabaccheria “Giancola” a San Severo, ma il titolare si difese con un bastone e i due indagati, travisati e armati di coltello, fuggirono senza riuscire a portare a termine il crimine. Durante la fuga, uno dei giovani lanciò violentemente il coltello verso il bancone, senza ferire nessuno ma colpendo un ripiano.

Nel secondo episodio, il giorno successivo, i tre giovani rapinarono la tabaccheria “Tedesco” di Apricena, dopo un sopralluogo e a volto scoperto. Due di loro riuscirono a fuggire con un bottino di 1200 euro, alcune stecche di sigarette e gratta e vinci, mentre il terzo era stato bloccato dai passanti e poi arrestato dai Carabinieri.

Le indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Severo, insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Apricena, hanno permesso di raccogliere elementi probatori importanti, come parti dell’abbigliamento e testimonianze concordanti dei testimoni. Questi elementi hanno fornito all’Autorità Giudiziaria un solido quadro indiziario.

Due dei tre giovani erano già ristretti nell’IPM Fornelli di Bari per una precedente rapina commessa il 13 aprile a Casalvecchio di Puglia, mentre il terzo è stato collocato in una comunità minorile sempre in Puglia, su disposizione dei Carabinieri di San Severo.

