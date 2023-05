Finanza sequestra 145.000 prodotti pericolosi nel tarantino

La Guardia di Finanza di Manduria ha condotto controlli in esercizi commerciali nei comuni di Manduria, Avetrana, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe e Sava, al fine di contrastare la vendita al pubblico di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Le azioni dei finanzieri hanno permesso di sequestrare oltre 145.000 prodotti, tra cui bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare che non riportavano le informazioni obbligatorie previste dal “Codice del Consumo”. Questo regolamento richiede che i prodotti destinati ai consumatori, venduti sul territorio nazionale, debbano riportare almeno le informazioni sulla denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, la presenza di sostanze in grado di causare potenziali danni al consumatore, i materiali utilizzati e i metodi di lavorazione.

Dopo gli approfondimenti investigativi condotti dalle Fiamme Gialle, i proprietari delle 12 rivendite oggetto dei controlli sono stati segnalati alle competenti autorità. La Compagnia di Manduria della Guardia di Finanza sta ancora indagando per disarticolare la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché per recuperare i ricavi derivanti da tali comportamenti illeciti.

