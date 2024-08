San Giorgio Jonico: sequestrata discoteca, due arresti per spaccio

La Polizia ha sequestrato un locale adibito a discoteca situato nell’agro di San Giorgio Jonico e arrestato due persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dalla squadra amministrativa e dai falchi della Squadra Mobile, ha rivelato che l’evento si svolgeva su un terreno di circa 4mila metri quadrati, di cui solo 900 erano utilizzati per la serata da ballo, allestiti con erba sintetica e delimitati da recinzioni metalliche.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato numerose auto parcheggiate e una fila di giovani in attesa di entrare. All’interno del locale, che ospitava circa un centinaio di persone, l’organizzatore, un 27enne di Taranto, non è stato in grado di esibire alcun permesso autorizzativo e la struttura risultava priva delle certificazioni necessarie per i pubblici spettacoli e la prevenzione incendi. Il terreno, ufficialmente registrato come uliveto nella zona industriale, non aveva infatti alcuna agibilità per eventi di questo tipo.

Il locale era stato pubblicizzato su una nota piattaforma social, attirando l’attenzione delle autorità. Oltre al sequestro della discoteca e della strumentazione, il 27enne è stato denunciato.

Durante i controlli, i falchi hanno sorpreso due individui intenti a spacciare droga. Uno dei due nascondeva negli slip cocaina e marijuana, mentre l’altro possedeva hashish e una somma di denaro. Nella casa di quest’ultimo è stato rinvenuto altro hashish e un bilancino di precisione. Due altri partecipanti all’evento sono stati segnalati per possesso di sostanze psicotrope. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due arrestati sono stati posti ai domiciliari.

