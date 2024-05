Salento, scoperti due evasori totali a Gallipoli e Tricase

Nel quadro dei controlli fiscali mirati a contrastare l’evasione tributaria, i finanzieri della compagnia di Gallipoli hanno smascherato un avvocato di Gallipoli, non titolare di uno studio legale, completamente sconosciuto al fisco e considerato un evasore totale dal 2018 al 2023.

A Tricase, invece, è stato scoperto un fisioterapista che esercitava la propria attività professionale senza dichiarare nulla al fisco dal 2017 al 2023, offrendo servizi a numerosi clienti in nero.

Al termine delle verifiche e dei conseguenti controlli incrociati, i finanzieri di Gallipoli e Tricase hanno ricostruito l’effettivo volume d’affari dei due professionisti, stimando compensi percepiti in nero per oltre 760.000 euro per l’avvocato e circa 50.000 euro per il fisioterapista.

L’avvocato è stato inoltre denunciato penalmente all’autorità giudiziaria per aver superato le soglie previste dal decreto legislativo 74 del 2000.

