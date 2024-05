Lecce, Laica presenta i nuovi presidenti di sezione

Lecce – Sono stati presentati, presso la sede in via Cesare Abba 46 a Lecce, i nuovi presidenti di sezione di Laica. Nell’occasione, il presidente Luigi Puzzovio e il past-presidente Roberto Fatano hanno voluto rinnovare l’impegno tracciando le linee guida per i prossimi mesi. “Generare un surplus di “tutele” a favore degli associati, creare un sistema integrato, promuovere iniziative fortemente connotate dall’innovazione: il progetto resta sempre lo stesso, ma nuove importanti sfide imprenditoriali attendono Laica, associazione di imprese e professionisti del Salento.”

SI seguito i nuovi presidenti di sezione di Laica:

Sezione “Ambiente, energia e sicurezza”: Giovanni CAZZELLA

Sezione “Edilizia e riciclo”: William DE CILLIS

Sezione “Cultura”: Roberto FATANO (Fondatore)

Sezione “Turismi”: Paola PUZZOVIO

Sezione “Comunicazione e pubbliche relazioni”: Andrea NOVEMBRE (Fondatore)

Sezione “Legno e arredo”: Beniamino ARETANO

Sezione “Eventi”: Emanuela BRUNO

