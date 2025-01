Salento, presidio ospedaliero di Scorrano: riapertura dei lavori e futuro del pronto soccorso

Il Presidio ospedaliero di Scorrano, riconosciuto come ospedale di primo livello, riveste un ruolo cruciale nella sanità del Salento, fungendo da punto di riferimento per un’ampia area geografica. Negli ultimi anni, l’ospedale ha beneficiato di diversi progetti finalizzati al potenziamento e al miglioramento dei servizi, con particolare attenzione agli spazi destinati al Pronto Soccorso. Questi interventi sono essenziali non solo per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità, ma anche per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione.

Tuttavia, il percorso verso il potenziamento del Pronto Soccorso ha incontrato delle difficoltà significative. L’interruzione dei lavori, infatti, è stata causata da un contenzioso con la ditta appaltatrice, che ha comportato danni economici per l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce. La situazione ha reso necessario un intervento diretto da parte della ASL, che nel dicembre 2024 è finalmente rientrata in possesso dell’area di cantiere. Questo passaggio cruciale ha permesso di aggiornare lo stato di consistenza dei lavori e di quantificare le attività rimanenti rispetto al progetto originario.

In concomitanza con il riacquisito controllo dell’area, la ASL ha rimodulato il quadro economico, un passo fondamentale per garantire la continuità del progetto. Alla fine dello stesso mese, sono stati trasmessi agli Uffici Regionali competenti le richieste di finanziamento necessarie per la riattivazione e il riappalto dei lavori rimanenti. Questo segnale di ripresa ha suscitato ottimismo tra i cittadini e gli operatori del settore, in attesa di un miglioramento significativo dei servizi ospedalieri.

Per la settimana prossima è prevista una riunione plenaria che mira a riattivare diversi interventi, con un focus particolare su quello del Pronto Soccorso di Scorrano. Questo incontro rappresenta un ulteriore passo verso la normalizzazione della situazione e la realizzazione degli interventi necessari per fornire una risposta adeguata alle esigenze sanitarie della comunità.

Nel frattempo, l’Area tecnica dell’ASL è già al lavoro per sviluppare soluzioni temporanee che possano garantire un’adeguata accoglienza ai pazienti e ai loro familiari. Queste misure sono fondamentali per non compromettere la qualità dell’assistenza durante il periodo di transizione, dimostrando l’impegno dell’ASL nel garantire che, nonostante le difficoltà, i servizi sanitari rimangano accessibili ed efficienti.

In conclusione, il potenziamento del Presidio ospedaliero di Scorrano non è solo una questione di lavori edilizi, ma un investimento nel futuro della salute della comunità salentina. Con la riattivazione dei lavori e l’attenzione costante ai bisogni dei cittadini, si spera di vedere presto un Pronto Soccorso rinnovato e attrezzato per affrontare le sfide sanitarie del presente e del futuro.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts