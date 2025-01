Salento, operazione Antimafia “SUD EST”: arresti e scoperte sulla criminalità organizzata

Questa mattina, un imponente dispiegamento di oltre 470 Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, supportati da rinforzi della Legione Puglia e dalle specializzate unità dei “Cacciatori Puglia”, ha dato avvio a una vasta operazione antimafia che ha interessato Lecce e 22 comuni limitrofi. L’operazione è stata eseguita in seguito a un provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Lecce, su proposta della Procura Distrettuale Antimafia. In totale, sono stati colpiti 87 soggetti, di cui 56 destinati alla Casa Circondariale e 31 sottoposti agli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e reati di estorsione aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione ha visto la partecipazione del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bari e degli elicotteristi del 6° Nucleo Elicotteri di Bari-Palese, estendendosi anche a province del Nord Italia, dove alcuni destinatari del provvedimento, che avevano lasciato il Salento, sono stati rintracciati e arrestati. Inoltre, venti soggetti già detenuti hanno ricevuto direttamente il provvedimento in carcere.

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce dal 2020 al 2024, è stata denominata “SUD EST”. Essa ha rivelato l’esistenza di un’associazione per delinquere di tipo mafioso attiva nella provincia di Lecce, guidata da un soggetto già condannato per mafia e attualmente in detenzione. Questo gruppo si è dimostrato collegato a due ulteriori bande criminali dedite al narcotraffico, creando un sistema di intese operative nel territorio salentino.

Le operazioni sul campo, tra cui appostamenti e pedinamenti, unite a indagini tecniche avanzate, hanno confermato che il traffico di droga rimane il punto centrale degli affari della mafia leccese. Un aspetto allarmante emerso è la collaborazione tra diversi gruppi criminali, che hanno formato una sorta di “joint venture” per massimizzare i profitti legati a narcotraffico, estorsioni e commercio di armi. Questo sistema di alleanze ha generato un intricato intreccio di affari illeciti, consentendo a ciascuna organizzazione di condividere risorse e mantenere il controllo su specifiche aree.

Il documento cautelare ha rivelato indagati di spicco, tra cui Antonio Marco Penza, detenuto e già condannato per 416 bis, e i suoi referenti territoriali, Andrea Leo e Francesco Urso, entrambi anch’essi con precedenti per reati di mafia. Questi individui hanno stabilito un monopolio nel traffico di droga, avvalendosi di una rete di collaboratori distribuiti nel capoluogo e nei comuni vicini, per gestire i rapporti con altre realtà criminali del Salento.

Le indagini hanno individuato numerose piazze di spaccio ben strutturate, come quelle di Racale, Tricase e Scorrano, controllate da affiliati al gruppo di Penza. Il GIP ha contestato a 18 indagati di appartenere a un’associazione mafiosa, riconoscendo l’influenza intimidatoria di figure storiche della mafia salentina, che continuano a operare anche dalla prigione.

Un capitolo significativo dell’indagine riguarda un tentato omicidio avvenuto a Lecce nel 2014, in cui Massimo Caroppo sopravvisse miracolosamente a un agguato. I Carabinieri sono riusciti a identificare i presunti responsabili dell’episodio, che era rimasto irrisolto per anni e legato a conflitti tra clan rivali.

In totale, agli indagati sono stati contestati 127 capi di imputazione, che includono:

– 1 associazione mafiosa a carico di 18 indagati

– 3 associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti

– 319 delitti in materia di stupefacenti

– 7 delitti estorsivi

– 12 delitti relativi a armi

– 16 delitti vari, tra cui tentato omicidio e reati contro la persona e il patrimonio

Durante le attività investigative, sono stati eseguiti 25 arresti in flagranza per reati di droga, con il sequestro di quasi 40 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish, eroina e marijuana, insieme a numerose armi, tra cui pistole e fucili.

Attualmente, sono in corso sequestri preventivi finalizzati a confische per equivalente, per un valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro, a carico di indagati che hanno accumulato ingenti somme di denaro attraverso il narcotraffico. Tra i beni sequestrati figura anche una rinomata pizzeria nel centro di Lecce, legata a uno dei principali indagati.

È fondamentale notare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Dopo l’esecuzione delle misure cautelari, seguiranno gli interrogatori di garanzia, durante i quali gli indagati avranno la possibilità di confrontarsi con le loro difese. La colpevolezza degli indagati per i reati contestati dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel rispetto del principio del contraddittorio.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts