Salento, furti in appartamenti e negozi: due arresti

Una serrata operazione condotta dai Carabinieri ha portato all’arresto di due individui, entrambi sospettati di essere responsabili di furti in appartamento e negozi nella zona.

Si tratta di un salentino di 26 anni, accusato di vari furti, principalmente concentrati nel periodo ottobre-novembre 2023, sia a Lecce che nei comuni di Cavallino, Lequile e Galatina.

Il sospettato, dopo essersi introdotto in aree condominiali, avrebbe rubato sportelli in alluminio dai contatori del gas e, in un caso, anche infissi in alluminio e rubinetteria da una piscina comunale. Le indagini condotte dai Carabinieri sono scaturite da numerose segnalazioni.

Le attività investigative hanno coinvolto l’analisi accurata di filmati delle videocamere nelle zone colpite e testimonianze raccolte, portando gli investigatori a individuare il 26enne come presunto responsabile. Le riprese video lo avrebbero più volte mostrato nei pressi dei luoghi colpiti durante la commissione dei reati.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari, in ottemperanza all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Lecce.

Nel corso della scorsa nottata, un’altra operazione di Polizia Giudiziaria è stata messa in atto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina. Un 34enne è stato arrestato in flagranza, sospettato di essere l’autore di un furto in un negozio di articoli casalinghi. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha consentito di individuare il presunto responsabile, che è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Le testimonianze degli avventori e le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sono rivelate cruciali nell’identificare l’individuo fermato. Inoltre, il sospettato è stato trovato in possesso del registratore di cassa rubato, che è stato successivamente recuperato e restituito al proprietario del negozio.

Entrambi i casi confermano l’efficacia delle indagini condotte dalle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dei furti nella zona. La Procura della Repubblica di Lecce continua a coordinare attivamente le operazioni per garantire la sicurezza della comunità locale.

