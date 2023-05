Salento: Esalazioni sostanze chimiche in lavanderia, 2 intossicati

Nella lavanderia di via Alfieri, a Supersano (Lecce), due persone sono state intossicate dalle esalazioni di sostanze chimiche utilizzate per i lavaggi. Il proprietario stava caricando trielina in una delle macchine quando accidentalmente il solvente è caduto a terra e si è diffuso nell’ambiente, causandogli la perdita dei sensi. Una passante, vedendo l’uomo a terra, è intervenuta per aiutarlo, ma è rimasta anche lei intossicata. La donna è stata poi portata in ospedale, mentre l’uomo si è ripreso ed è tornato a casa. I vigili del fuoco hanno vietato l’uso dell’attività fino al completo ripristino delle misure di sicurezza.

