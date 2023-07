Salento, ancora incendi tra Corsano e Ugento

Brucia ancora il Salento. Da mezzogiorno un incendio si è sviluppato a marina di Corsano, in una zona impervia sul mare. Ad andare in fumo macchia mediterranea di pregio. Il rogo si è sviluppato da fronte mare e cammina verso l’interno. Da terra impegnate una ventina di unitá tra operatori del servizio anti incendio boschivo dell’Arif, vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari. Al momento è stato richiesto un supporto aereo. In fiamme oltre 10 ettari di territorio, a rischio una cinquantina.

Sempre in Salento un altro incendio sta divorando una parte del parco naturale regionale “Litorale di Ugento”, precisamente nella zona denominata Rottacapozza.

