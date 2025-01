Saldi in Puglia: occasioni anche per la spesa alimentare

Non solo abbigliamento e calzature, ma anche prodotti tipici natalizi in saldo: dai panettoni agricoli alle cartellate, dai cesti natalizi ai dolci tradizionali, è possibile trovare offerte low cost per sostenere le famiglie alle prese con rincari e caro bollette. Lo afferma Coldiretti Puglia evidenziando come i saldi partiti nella regione rappresentino un’opportunità di risparmio anche per la spesa alimentare, senza compromessi sulla qualità.

Tra le offerte già disponibili, spiccano panettoni, sassanelli, frutta secca e spumanti, con formule promozionali come “uno per due” o “due per tre”, oltre a sconti fino al 50%. Coldiretti invita però a controllare sempre le date di scadenza sulle confezioni per evitare prodotti non freschi.

Le aziende agricole, gli agriturismi e i mercati di Campagna Amica offrono inoltre prodotti artigianali di alta qualità più accessibili per tutti.

