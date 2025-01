Un italiano su tre a dieta dopo le feste: vademecum per tornare in forma

Oltre un italiano su tre (36%) ha deciso di mettersi a dieta per smaltire i chili accumulati durante le feste natalizie. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’, diffusa in occasione dell’Epifania, che segna la fine delle vacanze e il ritorno alla routine. Tra pranzi abbondanti e l’abbandono temporaneo dell’attività fisica, le tavole italiane hanno visto sparire circa 90 milioni di panettoni e pandori, 104 milioni di bottiglie di spumante, oltre a chili di cotechini, zamponi, lenticchie, carne, pesce e formaggi.

Secondo gli esperti, per ritrovare la forma fisica non servono digiuni estremi, ma una dieta equilibrata e leggera, ricca di frutta, verdura e acqua. Coldiretti consiglia alimenti disintossicanti, come arance, mele, pere e kiwi, ricchi di vitamine e nutrienti essenziali. Tra le verdure, spazio a spinaci, cicoria, radicchio, insalata e finocchi, utili per depurare l’organismo e migliorare la digestione.

Per condire, l’olio d’oliva e il succo di limone si rivelano preziosi alleati, grazie alle loro proprietà antiossidanti e depurative. Infine, non vanno trascurati i legumi, fonte di ferro e fibre, ideali per sostenere il metabolismo e migliorare il transito intestinale.

Seguendo queste indicazioni, è possibile affrontare con energia il ritorno alla normalità, senza rinunciare al gusto e alla salute.

