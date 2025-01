Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni in Lombardia

La fortuna sorride alla Lombardia: il primo premio della Lotteria Italia 2024-2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto a Somaglia, in provincia di Lodi, con il biglietto T173756.

Gli altri premi di prima fascia sono stati assegnati a diverse città italiane: 2,5 milioni di euro al biglietto T378442 venduto a Pesaro, 2 milioni al biglietto G330068 acquistato a Palermo, 1,5 milioni al biglietto G173817 venduto a Torino e 1 milione al biglietto S185025 staccato a Dolo, in provincia di Venezia.

La serata speciale di “Affari Tuoi”

L’annuncio durante la puntata speciale di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, che ha svelato i cinque biglietti vincenti abbinati ai pacchi dorati. Quest’anno, oltre ai premi di prima fascia, è stato reintrodotto il premio di quarta categoria da 20mila euro. “Le vendite della Lotteria sono cresciute del 29% rispetto al 2023 con 25 premi di seconda categoria da 100mila euro, 50 di terza categoria da 50mila euro e 200 di quarta categoria”, ha dichiarato Mario Lollobrigida, direttore Giochi di ADM.

Sei mesi per reclamare i premi

I vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione ufficiale per reclamare i premi, presentando il biglietto integro agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Anche per i biglietti online è necessario fornire un documento d’identità e il codice della giocata.

Curiosità e premi non riscossi

Lo scorso anno non sono stati reclamati premi per un totale di 600mila euro. Il caso più eclatante rimane quello del 2008, quando il primo premio da 5 milioni di euro non fu mai incassato.

Le regioni più fortunate e i biglietti annullati

La Lombardia guida la classifica delle regioni con 1,4 milioni di biglietti venduti, seguita dal Lazio con 1,2 milioni e dalla Campania con 900mila. Intanto, l’ADM ha annullato alcuni biglietti della serie M239733, dal numero 294641 al 294660, perché oggetto di furto e quindi non validi per il ritiro dei premi.

